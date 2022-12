Rainer Cadete celebra formatura do filho: ''Tem mania de me fazer chorar de emoção''

Ator Rainer Cadete, que interpretou Visky em 'Verdades Secretas', não segurou a emoção na formatura do herdeiro, Pietro, de 14 anos

O ator Rainer Cadete (35), que viveu Visky em Verdades Secretas, usou as redes sociais para compartilhar um momento especial da vida do filho!

Na noite de terça-feira, 20, o artista publicou uma série de fotos em que aparece na formatura do herdeiro, Pietro, de 14 anos de idade, no Ensino Fundamental II. Em seu perfil no Instagram, Rainer mostrou o filho, que foi orador da turma, de beca e carregando o canudo com o diploma.

"@pietrocadete está formando no Ensino Fundamental, graças ao seu esforço, filho! Não foi fácil! Passamos por anos complexos em meio a pandemia, acompanhei de perto toda essa trajetória: você acordando cedinho todos os dias, estudando e se dedicando mesmo com as dificuldades e a novidade do ensino remoto. Depois de mais de um ano, voltou para a escola e teve que se redescobrir socialmente. Aulas complexas… "Pra que matemática, física, química?!?!?" (Também nunca entendi! Sempre fui de humanas)", iniciou ele.

Em seguida, Rainer contou sobre seu papel como pai na vida escolar de Pietro e a personalidade do jovem. "Tive que ser rigoroso algumas vezes… isso também é amor, cuidado e carinho. E tudo junto e combinado fez nascer um Pietro que é líder, militante, senhor de si mesmo e de suas virtudes… Seus desenhos estão bem mais elaborados; O seu interesse pela história, literatura, distopia, necropolítica, poesia (...) além do seu inglês fluente - que eu sempre sonhei pra você - já imaginando sua estreia Shakespeareana nos palcos… Tudo isso com o acompanhamento de mestres que eu sei que você nunca vai esquecer", acrescentou.

Ao finalizar, o pai coruja ressaltou a importância dos professores e fez questão de agradecer. "E sou eternamente grato aos meus professores e aos do meu filho também. Um querer bem que não cabe na existência. Vê-lo formado, passando de ano e concluindo mais essa fase da vida vitoriosamente é muito especial. Tenho muito orgulho de ser seu pai! E agradeço as Deusas por isso. E como se não bastasse, Pietro foi o orador da turma, com um discurso lindo que com certeza marcou todos que estavam presente e me fez - literalmente - saltar os olhos da cara. Ele tem essa mania de me fazer chorar de emoção com o que ele escreve e fala... Estarei sempre por aqui para o que der e vier pra você e por você! Te amo!", declarou ainda.

Confira Rainer Cadete na formatura do filho:

