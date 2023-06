De maquiagem borrada, Mariana Goldfarb ostenta beleza natural e brinca: ‘Solteira não dorme’

Modelo Mariana Goldfarb deixa seguidores babando com selfie síncrona neste sábado, 3

Neste sábado, 3, a modelo Mariana Goldfarb decidiu compartilhar um vídeo em suas redes sociais mostrando que fica linda de qualquer maneira! Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a musa apareceu com a maquiagem toda borrada, como se tivesse virado a noite e brincou sobre o fato.

“Solteira não dorme, né, gente? Credo”, brincou a ex-mulher do ator e galã Cauã Reymond, ao compartilhar um vídeo no qual aparece exibindo seu belíssimo rosto para a câmera, mostrando que está com a maquiagem de seus olhos borrada.

Além disso, Mariana apareceu ainda em seus stories de seu perfil oficial no Instagram mostrando que estava curtindo o dia de sol, à beira da piscina, com um biquíni colorido e uma toalha enrolada em sua cabeça. A modelo está solteira desde o fim do casamento com o galã de novelas.

Mariana Goldfarb é uma modelo e apresentadora de 33 anos de idade, nascida no dia 3 de março de 1990, na cidade do Rio de Janeiro. Ela ficou bastante conhecida após assumir seu relacionamento com Cauã. Eles se conheceram em novembro de 2015, mas só iniciaram o namoro no ano seguinte. Já em 2018, eles se separaram, mas retomaram o relacionamento ainda no mesmo ano.

Mariana Goldfarb de maquiagem borrada - Créditos: Reprodução / Instagram



Mariana Goldfarb posa foto com a ex-enteada, Sofia

Mariana Goldfarb fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator Cauã Reymond com a atriz Grazi Massafera (40). Na última terça-feira, 23, a pequena completou 11 aninhos e ganhou uma linda declaração da ex-madrasta pelas redes sociais. Em seu perfil, a morena, que anunciou recentemente a sua separação com Cauã, mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, ela escreveu para Sofia na legenda, mostrando que a relação com Cauã terminou, mas o laço com a ex-enteada continua.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!