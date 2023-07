De lingerie, Dhiovanna Barbosa deixa tatuagens à mostra em foto no espelho

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa exibe corpo impressionante ao posar de lingerie em frente ao espelho

Nesta terça-feira, a influenciadora digital Dhiovanna Barbosa decidiu incendiar a internet! Em suas redes sociais, a irmã do jogador de futebol do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, posou em frente ao espelho usando somente um conjunto de lingerie, exibindo seu corpão absurdo e suas inúmeras tatuagens.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital posou em frente ao espelho de seu banheiro, mostrando o luxo do ambiente, com uma banheira para lá de chique. Somente de calcinha e sutiã, Dhiovanna exibiu seu corpão absurdo, mostrando suas diversas tatuagens, que cobrem uma boa parte de seu corpo.

Sem escrever nada, a musa apostou em um conjuntinho de lingerie combinando, com as duas peças pretas com bordas brancas. Além disso, Dhiovanna ostentou, mesmo que de forma discreta, sua marquinha de biquíni perfeita. Recentemente, ela desabafou sobre os comentários sobre seu corpo.

“Estou vindo aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito chata. Eu sou a última pessoa que se importa sobre as coisas que falam sobre mim, sobre a minha aparência. Mas tem um nível de estresse que as pessoas conseguem alcançar quando falam de você sem parar. E é isso que está acontecendo”, disse Dhiovanna, em uma parte do desabafo.

Dhiovanna Barbosa - Créditos: Reprodução / Instagram

Problema de saúde

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Dhiovanna Barbosa usou suas redes sociais para revelar que está com pedra no rim. Se recuperando de uma cirurgia de endometriose, a irmã do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, falou de seu pós-operatório e como descobriu o problema.

"Estou praticamente 100%, mas descobri que tô com pedra no rim. Juro, eu passo por uns testes que só Deus! Tô sentindo umas dores bem fortes, como se fosse cólica. Tanto que achei que era por conta do pós-operatório. Mas descobri que estou com esse mini cálculo renal. Agora o que me resta é tomar remédio e esperar isso passar. Mas, tirando as dores, estou bem, sim", contou.

