De invasão a chácaras e mansões a familiares reféns: Além do cantor Péricles, relembre outros famosos que também já foram assaltados

Famosos como Mel Maia, Silvio Santos e Roberto Carlos já sofreram assaltos

O cantor Péricles (53) deixou os fãs preocupados após sofrer um assalto em Santo André, cidade do ABC Paulista, e perder seus pertences e carro. Porém, essa não é a primeira vez que uma celebridade é assaltada. Assim como Mel Maia, Roberto Carlos e outros, relembre a seguir famosos que já sofreram assaltos .

A atriz Mel Maia e seu namorado, o cantor MC Daniel, foram assaltados na madrugada da última terça-feira, 14, entrando na lista dos famosos recentemente. Entre os itens roubados, estava o carro que a artista, no ar em Vai na Fé (Globo), havia acabado de comprar para seu pai. "Gente, fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo. Estou fazendo esse vídeo aqui para avisar todo mundo."

Em 2022, outro assalto a um famoso virou notícia no país todo. O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia teve seu apartamento de luxo em Maceió, Alagoas, invadido enquanto estava fora. Segundo ele, foram levados mais de R$ 5 milhões em itens e produtos. O artista acredita que o assalto partiu de pessoas próximas.

Em setembro do mesmo ano, a atriz Vitória Strada também foi surpreendida por bandidos e alertou os seguidores anônimos e famosos. Ela estava no Rio de Janeiro e afirmou que o criminoso chegou a apontar uma arma para levar seu celular. "Gente, estou passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Estou bem, graças a deus não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem."

FAMOSOS COMO ROBERTO CARLOS, SILVIO SANTOS E CHITÃOZINHO JÁ SOFRERAM COM ASSALTO

Em outubro de 2010, uma casa do cantor Roberto Carlos foi assaltada. Localizado na praia de Pitangueiras, no Guarujá, litoral de São Paulo, o imóvel foi invadido enquanto Dudu Braga e sua esposa estavam no local. Foram levados celulares, objetos pessoais do filho do cantor e dinheiro.

No mesmo ano, o apresentador Silvio Santos também foi vítima de um assalto. A casa do comunicador, localizada no bairro Morumbi, em São Paulo, foi invadida enquanto uma de suas filhas, o genro e o copeiro estavam no local, sendo trancados em um quarto. Dez anos antes, outro criminoso invadiu a casa do comunicador e fez Patrícia Abravanel de refém.

Quatro anos antes, em 2006, o cantor Chitãozinho, dupla de Xororó e tio de Sandy e Júnior, teve sua chácara no interior de São Paulo invadida em uma tentativa de assalto, entrando para a lista de famosos que já sofreram assaltos. Na ocasião, o músico não estava em casa, porém, alguns familiares foram feitos reféns pelos bandidos.

EQUIPE DE PÉRICLES TRANQUILIZA FÃS APÓS ASSALTO

As imagens do assalto foram registradas pelas câmeras de segurança da rua e viralizaram na internet nesta madrugada. O artista apareceu com as mãos para o alto e sem resistir ao assalto. Péricles entregou tudo para o ladrão e se afastou do carro. Na manhã desta sexta-feira, 17, a equipe do cantor se pronunciou e informou que ele está bem.

"Conforme noticiado pela imprensa e publicado em diversas páginas das redes sociais, confirmamos a informação de que o cantor Péricles foi assaltado na noite de quinta-feira, 16. Ele teve seu automóvel roubado mas, graças a Deus, o incidente não teve maiores consequências. Péricles estava acompanhado de sua esposa Lidiane e sua filha Maria Helena. Informamos que eles estão bem e em segurança. Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família", informaram.

