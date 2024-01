De folga, Ilze Scamparini surge em clique inusitado dentro de piscina

Ilze Scamparini surge em clique inusitado dentro de piscina; jornalista icônica da Globo está no Brasil passando as festas de final de ano

Sempre discreta quando o assunto é a vida pessoal, a jornalista Ilze Scamparini mostrou detalhes da chegada de 2024 nesta terça-feira, 2. É que a correspondente da Globo na Itália reapareceu em um clique inusitado.

Na foto, ela surge pedalando de roupa dentro de uma piscina. A foto foi compartilhada nas redes sociais da profissional que veio passar a virada do ano ao lado da família aqui no Brasil.

"Ano novo pedalando em ótimos companhia, com Violeta e Francisco!", declarou ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores. Os dois pequenos nas fotos são sobrinhos-netos da profissional, que não teve filhos.

Ilze Scamparini é casada há quase duas décadas com o escritor e roteirista Domenico Saverni Mezzatesta. Natural de Palermo, ele conheceu a brasileira durante um jantar que promovido por uma amiga em comum. Apesar do longo relacionamento, os dois optaram por não ter filhos. A jornalista é muito próxima da família e tem a companhia da cachorrinha Pina, sua companheira na vida em Roma.

40 anos de carreira

No ano passado, a jornalista completou 40 anos de carreira e fez um balanço com exclusividade para a CARAS. Na ocasião, ela contou que muita coisa mudou ao longo de sua trajetória.

"Passei décadas viajando e vivenciando situações que nunca experimentaria se não fosse jornalista. A sensação de ter atravessado vários desses confins, numa época em que viajar era mais difícil, é algo valioso que, com o passar dos anos, me enriquece como pessoa. Ao mesmo tempo, cada aventura exigiu um sacrifício mental, físico e emocional. Sempre foi duro para mim me separar da família. Então, a minha profissão envolveu algumas lágrimas pelo caminho. Tive a imensa sorte de, no início da doença da minha mãe, ter podido trazê-la para a Itália, ainda com saúde, e com quase toda a família. Foram meses maravilhosos de despedida, com almoços e jantares especiais, viagens, passeios, conversas e fotografias. Foi um grande privilégio que a vida me deu", disparou ela.