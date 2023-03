De férias, César Menotti ganha 'festão' de empresário nos EUA: "Feliz"

Cantor Cesar Menotti celebrou chegada dos 41 anos com festa realizada por amigo em Orlando, nos EUA

O cantor Cesar Menotti foi surpreendido com uma baita festa durante suas férias, em Orlando, nos Estados Unidos. O artista comemorou sua chegada aos 41 anos com um evento mais do que especial preparado por seu amigo, o empresário Bruno Avelar.

A festa contou com a presença de vários familiares do artista, que foram para Orlando apenas para celebrar a data especial. Além disso, o evento também esteve repleto de amigos que Cesar está construindo na cidade.

"Fiquei muito feliz que meu amigo Bruno organizou essa festa cheia de amigos que venho conquistado aqui em Orlando", disse o sertanejo à CARAS. O irmão de Fabiano está hospedado na casa de Bruno Avelar, que é conhecido por ter criado do evento brasileiro de Network O Poder do Network.

Apesar de já estar passando alguns meses em Orlando, Cesar garante que está mesmo de férias. Nas redes sociais, o artista, inclusive, tem exibido um pouco de sua rotina nos Estados Unidos.

Focado em manter uma vida saudável e Cesar tem compartilhado vídeos praticando exercícios físicos. "Boraaa. Quando vc vence a si, vc vence o mundo", disse ele na legenda de uma das publicações.

Cesar Menotti ao lado de Eduardo Pavone e a esposa Fabíola Pavone - Foto: Reprodução/Instagram

CESAR MENOTTI PERDEU PESSOA QUERIDA

No final do ano passado Cesar Menotti passou por uma triste situação após perder uma funcionária de sua casa. Em seu perfil do Instagram, ele compartilhou uma homenagem mais do que especial para Elisethe.

"Foi uma honra ter você por perto por tanto tempo Elisethe. Que Deus nos de entendimento pra compreender sua tão breve passagem por aqui. Muito obrigado pelo cuidado e amor comigo e com minha família. Gratidão", disse ele.

Em uma das fotos do post, Menotti mostrou um bilhete que deixou para sua colaboradora, no qual a agradeceu por cozinhar tão bem para a sua família. “Elisethe, essa lasanha de abobrinha está um espetáculo! Assim fica fácil fazer dieta! Obrigado, Cesar Menotti”, disse ele.