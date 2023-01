De biquíni, Virginia Fonseca ostenta barriga chapa curtindo calorzão

Influenciadora Virginia Fonseca está curtindo uns dias de folga na fazenda de seu sogro, o cantor Leonardo

Neste domingo, 1, a influenciadora Virginia Fonseca (23) decidiu dar um feliz ano novo e tanto para seus seguidores! Ostentando uma barriga para lá de chapada, a esposa do cantor Zé Felipe (24) surgiu dentro da piscina da Fazenda Talismã, de seu sogro, Leonardo (59).

Em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe de Maria Alice, de 1 ano e sete meses, e Maria Flor, de apenas dois meses, apareceu usando um biquíni todo branco, ostentando seu corpão e completando o look com um óculos bem diferentão.

“Bem-vindo, 2023”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Os comentários foram inundados de comentários elogiando Virginia. “Linda de sosô”, escreveu a sogra, Poliana Rocha. “Que em 2023 eu tenha essa barriga”, desejou uma seguidora. “Oh mulher bonita, gente! E para completar, gente fina e simples”, comentou uma terceira.

Veja a publicação de Virginia Fonseca que deixou seus seguidores babando com sua barriga chapada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Virginia Fonseca revela que sentiu o cheiro do pai falecido na filha

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma revelação intrigante e bem emocionante em sua rede social nesta sexta-feira, 30. A esposa de Zé Felipe relatou um segundo episódio envolvendo a filha caçula, Maria Flor, e seu pai falecido, Mário Ferrão.

No registro compartilhado em seus stories, a famosa exibiu a caçula ainda deitada no berço e contou que sentiu o cheiro do pai, que morreu no ano passado, na herdeira mais nova. "Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro", comentou sobre a semelhança.