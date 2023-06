De biquíni vermelho, Ana Clara Lima ostenta corpão ao posar em cachoeira

Apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima ostenta cintura fininha e arranca elogios dos internautas em cliques de biquíni

Nesta sexta-feira, 9, a apresentadora e ex-participante do Big Brother BrasilAna Clara Lima decidiu incendiar a web! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de cliques de sua viagem por Goiás, aproveitando o feriado prolongado ao lado de amigos e do namorado, o empresário Bruno Tumolli.

Usando um biquíni vermelho, a influenciadora digital exibiu seu corpão escultural, deixando sua cinturinha fina e seu bumbum redondo chamando a atenção dos internautas, que babaram nas fotos e fizeram uma enxurrada de elogios para Ana Clara.

“Experiências inacreditáveis nesse lugar”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. “Muito linda”, disparou um seguidor. “A chapada é um mundo à parte! Perfeito!”, exaltou uma outra internauta. “Sempre lindíssima”, elogiou uma terceira.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Ana Clara Lima.

Ana Clara Lima é uma apresentadora e influenciadora digital de 26 anos de idade, nascida no dia 11 de abril de 1997, na cidade do Rio de Janeiro. Estudante de jornalismo, ficou famosa após participar da edição de 2018 do Big Brother Brasil ao lado de seu pai, Ayrton Lima.

