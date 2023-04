De biquíni, Rafa Brites exibe corpão em meio à natureza

Apresentadora Rafa Brites ostenta boa forma em suas redes sociais durante viagem

Nesta quinta-feira, 6, a apresentadora e jornalista Rafa Brites (36) apareceu em suas redes sociais ostentando toda sua boa forma! A famosa, casada com o jornalista Felipe Andreoli (43), posou em meio à natureza, durante uma viagem para um rancho com o amado.

Usando um biquíni verde, a apresentadora completou o look com um boné, exibindo seu corpão maravilhoso de frente e de costas nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Rafa aparece ao lado de uma rede e com árvores atrás, deixando a cena ainda mais bela com a perfeição da paisagem.

Rafa está aproveitando os dias de folga ao lado de Andreoli, passeando por uma pousada, para conseguir o mais que merecido descanso. Além dos dois apresentadores, os filhos do casal, Rocco e Leon, também estão presentes na viagem em família.

Rafa Brites de biquíni - Créditos: Reprodução / Instagram

Rafa Brites de biquíni - Créditos: Reprodução / Instagram

Caçula de Rafa Brites encanta ao surgir de pagodeiro em festa de um ano

Os papais corujas, a apresentadora Rafa Brites e o jornalista Felipe Andreoli não deixaram o aniversário do caçula passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar o primeiro ano de vida do caçula, Leon!

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, com decoração bem colorida e bolo de dois andares. Nas imagens, o pequeno, que completou um ano no dia 22 de fevereiro, surgiu vestido de pagodeiro, com chapéu panamá e pandeiro nas mãos ao lado dos pais e do irmão mais velho, Rocco, de 6 anos.

"Pagode de Le le le Leon! 1 aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos. Amanhã posto mais. Mas não quentei porque queria dividir com vocês essa alegria! Fazer uma festa para os mais chegados, com comidinha caseira, música ao vivo e essa decoração, ownn! Que delícia! Viva!", celebrou a mãe coruja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!