De biquíni, Larissa Manoela surge em cliques românticos em cachoeira com o noivo: ''Coisa mais linda''

Em Angra dos Reis, atriz Larissa Manoela curte cachoeira com o noivo, André Luiz Frambach, e recebe chuva de elogios da web pela beleza

A atriz Larissa Manoela (22) aproveitou o domingo, 02, de sol para curtir o dia em meio à natureza na companhia do noivo, André Luiz Frambach (26)!

Aproveitando dias de descanso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a artista compartilhou uma sequência de registros recarregando as energias em cachoeira. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, ela aparece exibindo a beleza natural sem maquiagem e usando um biquíni verde estampado, deixando seu corpão em evidência.

Em alguns cliques, Larissa posou agarradinha com o ator. "Domingueira feliz", escreveu a estrela ao legendar a postagem.

Nos comentários, André se derreteu pela amada. "Teu sorriso contagia o universo meu amor! Te amo demais. Bom demais poder retornar pra nossa cachu".

Os fãs ainda elogiaram o casalzão e destacaram a beleza de Lari. "Que lindos", "Coisa mais linda", "Uma foto mais linda que a outra", "Muito bom te ver feliz", "Que mulher perfeita", "Que corpo natural perfeito", disseram.

Confira as fotos de Larissa Manoela com o noivo, André Luiz Frambach:

Larissa Manoela exibe tatuagem na virilha ao posar de biquíni cavado

A atriz Larissa Manoela elevou a temperatura das redes sociais recentemente ao compartilhar um álbum de fotos do seu passeio de barco em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A morena apareceu com um biquíni estilo fio-dental e cavado e ainda deixou à mostra uma tatuagem na região da virilha.

A musa tatuou o desenho de um peixe na virilha para homenagear o seu namorado, o ator André Luiz Frambach. A tattoo é uma homenagem ao apelido que ela deu para ele: peixinho. Vale lembrar que ele também fez uma tatuagem para ela. Ele desenhou um sorvete, que é como a chama, no braço.

