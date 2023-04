Larissa Manoela exibe tatuagem na virilha ao surgir de biquíni cavado

De biquíni fio-dental, Larissa Manoela exibe sua beleza natural e deixa tatuagem que fez para o namorado à mostra

A atriz Larissa Manoela (22) elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 1º, ao compartilhar um álbum de fotos do seu passeio de barco em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A morena apareceu com um biquíni estilo fio-dental e cavado e ainda deixou à mostra uma tatuagem na região da virilha.

A musa tatuou o desenho de um peixe na virilha para homenagear o seu namorado, o ator André Luiz Frambach (26). A tattoo é uma homenagem ao apelido que ela deu para ele: Peixinho. Vale lembrar que ele também fez uma tatuagem para ela. Ele desenhou um sorvete, que é como a chama, no braço.

Além disso, Larissa Manoela foi elogiada por seus fãs por exibir a sua beleza natural nas fotos ao ar livre. “O corpo natural perfeito existe e eu posso provar”, disse um seguidor. “Você é a pessoa mais perfeita que já existiu na Terra”, afirmou outro. “Beleza inexplicável”, comentou mais um.

Novo filme de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Há poucos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach encerraram as gravações do novo filme que fizeram juntos, chamado Tá Escrito. As filmagens terminaram na cidade de São Paulo e o lançamento deverá acontecer no segundo semestre de 2023.

Larissa Manoela dá vida para Alice, uma jovem que vê se torna influenciadora digital que dá dicas de astrologia e vê seu mundo virar de cabeça para baixo. Ela é insegura, mora com a mãe e seu sonho é conquistar o primeiro emprego para morar com o namorado. Porém, tudo começa a sair dos eixos quando seu namorado termina o relacionamento para se tornar influenciador digital.

“É uma história leve, romântica, divertida e super gostosa de ser contada. Foi uma delícia filmar, o clima nos bastidores era de muita animação e parceria. Espero que o público embarque na história junto com a Alice ao assistir ao filme, sentindo todas as emoções. É um filme super ligado com astrologia, e eu não sou profunda conhecedora, mas sou muito interessada. Tenho na ponta da língua as características do meu signo e do meu ascendente. Não há como negar, pelo menos é nisso que eu acredito, que os astros influenciam e muito nas nossas relações e nos nossos comportamentos”, afirmou ela.