De biquíni, Ingrid Ohara curte dia de sol no Rio de Janeiro para renovar bronzeado

Apresentadora e influenciadora Ingrid Ohara foi vista nas águas da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 13, a apresentadora e influenciadora Ingrid Ohara (26) decidiu dar uma refrescada para espantar o calor carioca! A morena ex-Fazenda foi vista nas areias da praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com um biquíni preto.

A gata aproveitou o dia de muito calor para mergulhar nas águas da praia, além de renovar o bronzeado. Quando percebeu que estava sendo fotografada, Ingrid esbanjou simpatia e sorriu para o paparazzo.

Com um biquíni todo prento combinando parte de cima com parte de baixo, a influenciadora ostentou seu corpão, sendo flagrada dando aquela ajeitada na parte inferior para valorizar o bumbum perfeito da apresentadora.

Ingrid Ohara na praia - Créditos: Fabrício Pioyani / AgNews

Recentemente, Ingrid também foi vista na praia, com um biquíni dourado, e acabou recebendo diversos comentários maldosos sobre seu corpo. Mas não deixou passar batido: "Quem tá reclamando do meu corpo sem silicone e sem lipo HD tá adoecido demais. Sério, me acho mo gata, toda natural, bonita p caramba. Aqui eu me posto no meu melhor ângulo, paparazzi vai o que der, natural que ás vezes tenha um ângulo ou outro que não favoreça. Tô muito chocada com várias mulheres querendo me diminuir por conta do meu corpo não ter procedimentos bizarros. Tipo??? Isso não faz nem sentido. Cada uma que parecem duas! Eu nem ia postar esse vídeo, mas quis p me enaltecer mesmo. Pelo cuidado que tenho comigo em sempre me por para cima", escreveu.