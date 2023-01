De biquíni dourado, Ingrid Ohara ostenta corpão ao ser fotografada na praia

Apresentadora e ex-Fazenda Ingrid Ohara aparece curtindo dia de muito calor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 3, fez muito calor e sol na cidade do Rio de Janeiro. Então, para dar uma refrescada, a atriz e ex-fazenda Ingrid Ohara (26) decidiu ostentar seu corpão no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital carioca.

A influenciadora foi fotografada por um paparazzo e até chegou a fazer algumas poses para as lentes curiosas quando notou. Ingrid elegeu um biquíni dourado para renovar seu bronzeado nas águas cariocas.

Ingrid ostentou seu corpão e mergulhou um pouco para se refrescar no dia de muito calor. Além disso, a ex-Fazenda foi flagrada tirando suas próprias fotos para postar em suas redes sociais. Ingrid já foi apresentadora na MTV, do programa MTVixe, além de ser a segunda eliminada do reality show da Record que teve Bárbara Borges como campeã.

Ingrid Ohara curtindo praia - Créditos: Fabrício Pioyani / AgNews

