De biquíni fio-dental, Luísa Sonza deixa seguidores malucos ao dançar

Cantora Luísa Sonza surge ao som de música com Xamã usando apenas biquíni preto e boné

A cantora Luísa Sonza (24) deixou seus seguidores babando ao surgir usando um biquíni preto fio-dental em suas redes sociais. No vídeo, a loira aparece dançando ao som da sua música com o rapper Xamã, “MAMA.CITA”.

No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, a gata arrisca a coreografia para sua música com o rapper carioca, o que fez com que seus seguidores fossem à loucura com seu corpão escultural e sua beleza impressionante.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a artista. “Gostosa, né, gente”, exclamou a empresária e ex-participante do Big Brother Brasil Bianca Andrade. “Viciada nessa coreografia”, pontuou Thaynar OG. “Um corpo é um corpo né, Brasil”, elogiou uma fã.

Veja a publicação de Luísa Sonza dançando de biquíni fio-dental que levou seus seguidores à loucura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)



