De biquíni fininho, Virginia Fonseca exibe a barriga de grávida em foto da família

Grávida pela segunda vez, Virginia Fonseca mostra o barrigão em foto com o marido, Zé Felipe, e a filha mais velha durante banho de rio

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 18h41

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou todo o seu lado família ao compartilhar uma nova foto com o marido, Zé Felipe, e a filha, Maria Alice. Ela surgiu abraçada com a família enquanto tomava um banho de rio nesta sexta-feira, 26.

A estrela também deixou à mostra sua barriga de grávida ao posar apenas de biquíni. “Vivendo meu maior sonho! Obrigada Deus”, disse ela na legenda.

Há pouco tempo, Virginia Fonseca contou uma curiosidade do seu relacionamento com Zé Felipe. Ela revelou que ele é mais carinhoso do que ela. Em uma entrevista ao podcast PocCast, ela contou que não é o tipo de pessoa que dá muito carinho, mas o marido é super apegado. Assim, ela confessou que não tem muita paciência para as demonstrações de afeto do amado no dia a dia.

“Zé Felipe é super fofo, carinhoso, quando ele está lá em casa é o tempo inteiro! Ele fica o tempo inteiro em cima de mim, me beijando, só que eu não fico nele, porque eu não tenho paciência”, disse ela.

Veja a foto de Virgínia Fonseca com a família: