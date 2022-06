Virgínia Fonseca revela que não tem paciência para carinhos de Zé Felipe

Virgínia Fonseca esbanja sinceridade ao falar dos momentos de carinho com o marido, Zé Felipe: 'Não tenho paciência'

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 09h16

A influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou intimidades do seu casamento com o cantor Zé Felipe em uma entrevista ao podcast PocCast. Ela contou que não é o tipo de pessoa que dá muito carinho, mas o marido é super apegado. Assim, ela confessou que não tem muita paciência para as demonstrações de afeto do amado no dia a dia.

“Zé Felipe é super fofo, carinhoso, quando ele está lá em casa é o tempo inteiro! Ele fica o tempo inteiro em cima demim, me beijando, só que eu não fico nele, porque eu não tenho paciência”, disse ela.

Inclusive, Virgínia contou que a filha, Maria Alice, é como a mãe. “Ela não deixa eu dar beijo nela! Eu postei até um stories que viralizou, fui dar um beijo nela, ela fez ânsia, juro para você! Ela odeia, ela é cheia de não me toque! Pegar no colo? Ela começa a fazer de tudo para descer! Ela não gosta, é igual eu”, contou.

Um ano de casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Em Março deste ano, Virgínia Fonseca e Zé Felipe completaram um ano de casamento e ela fez uma linda homenagem para o marido.

“Hoje completamos 1 ano de casado e só tenho que agradecer a Deus por colocar você na minha vida. Obrigado por ser assim do jeito que você é, tenho certeza que é só o início. Meu amor, te amo pra sempre, cada dia mais”, escreveu o sertanejo em sua publicação.

“Completamos hoje 1 ano de casados! De amor, parceria, cumplicidade, respeito, gargalhadas e trabalho! Passando aqui pra falar que eu te amo muito, meu gato, te agradecer por tudo que faz por mim, por sempre ter acreditado e me apoiado em tudo que sempre sonhei!”, disse a influenciadora em seu perfil.

“Hoje estou aqui em SP fazendo o lançamento de algo que foram meses de trabalho, meses de dedicação e você hoje tem mais um show, que também trabalhou muito para chegar onde chegou! Sempre falo que apenas amor não é o suficiente para manter 2 pessoas, o respeito, a cumplicidade, a parceria são pontos-chaves para ter uma boa relação e graças a Deus somos isso tudo juntos, com apenas 22 e 23 anos! Agradeço a Deus todos os dias pela nossa família e por ter colocado você na minha vida, veio pra somar e hoje graças a Deus estamos realizando todos nossos sonhos juntos e com mais 2 vidinhas que surgiram da nossa”, completou ela.