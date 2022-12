De biquíni, ex-Chiquitita Cinthia Cruz deixa seguidores babando com corpão

Ex-atriz mirim Cinthia Cruz está curtindo o final de ano na praia no litoral da Bahia e deixou seguidores malucos com cliques

Nesta sexta-feira, 30, a ex-atriz mirim Cinthia Cruz (22) decidiu levar seus fãs à loucura! Em suas redes sociais, ela compartilhou alguns cliques de sua viagem por Arraial d’Ajuda, no litoral do estado da Bahia. Neles, ela aparece de biquíni, ostentando um corpão que deixou seus seguidores babando.

A ex-Chiquitita está aproveitando sua passagem pelo estado nordestino para acompanhar a chegada do Ano Novo, curtindo um dia de praia com um biquíni verde claro, deixando seu belo bumbum em destaque.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a atriz. “Sereia?”, perguntou o influenciador e namorado Pietro Guedes, que babou na amada. “Linda, poderosa e maravilhosa”, exaltou uma outra. “Você está linda”, disse uma terceira.

Veja a publicação da ex-Chiquitita Cinthia Cruz de biquíni que levou seus seguidores à loucura pelo corpão da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝕮𝖎𝖓𝖙𝖍𝖎𝖆 ✞ (@cinthiacruz_)



Pietro Guedes abre jogo sobre ciúmes e diz que famosos dão em cima de Cinthia Cruz: "Gente conhecida”

Juntos há 1 ano e nove meses, Pietro Guedes e Cinthia Cruz deram uma entrevista para o PODCARAS, onde falaram sobre seu relacionamento. O youtuber e a atriz revelaram qual dos dois é mais ciumento, e o influencer aproveitou para expor que alguns famosos dão em cima da ex-Chiquititas através das redes sociais.

"Eu sou mais ciumento. Ciúmes é uma coisa normal, um relacionamento sem ciúmes não existe... É um cuidado. Se alguém dá em cima dela eu vou ficar com ciúmes... Se alguém vai tá no mesmo local que ela [vou ficar com ciúmes], mas eu nunca impedi ela de sair, viajar. A gente tem que ter ciúmes nas coisas que realmente tem que ter ciúmes. Seu eu vejo que a pessoa tem maldade eu falo: 'amor toma cuidado com tal pessoa...", justificou Pietro.

"Ele não gosta de festas e eu sempre vou com as minhas amigas. Sempre saí sozinha...", revelou a atriz, que ainda afirmou que no mundo dos influencers as mulheres respeitam mais os relacionamentos do que os homens. "Eu acho que nesse meio [influencers], as meninas respeitam muito mais, porque sempre no meu direct tem mensagens de jogador de futebol, MC, DJ, ator", contou. "Gente conhecida", pontuou Pietro.

"A gente já combinou de falar o que acontece um pro outro", contou a ex-Chiquitita. "Eu peço para ela falar porque a gente frequenta essas festa de influenciador, ai eu encontro a pessoa e não sei [que ele mandou mensagem], e vou tá fazendo amizade com uma pessoa que está dando em cima de você. Eu prefiro saber", completou o youtuber, revelando que até uma pessoa que está na atual edição de 'A Fazenda' chegou a mandar mensagem para Cinthia, contudo, ele não revelou se a pessoa segue confinada ou já foi eliminado. "Se a gente não fosse conhecido na internet, mas a gente posta muita coisa [juntos]. Não tem como você ver o perfil da pessoa, olha o Story e não vê que namora", acrescentou o influencer.

Cinthia ainda contou que já chegou a ser questionada se o relacionamento dos dois é sério. "No começo do nosso namoro muita gente vinha falar comigo: 'e aí, esse namoro é de verdade mesmo ou você tá solteira?'. Eles me mandam mensagem para ver seu eu vou dar bola. Porque tem gente que namora e dá bola", falou a atriz.