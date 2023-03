De biquíni, Carol Portaluppi ostenta corpão escultural ao tomar água de coco na praia

Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi deixa seguidores babando ao surgir de biquíni tomando água de coco

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora e modelo Carolina Portaluppi (28), filha do ex-jogador e treinador Renato Gaúcho (60), decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a loira exibiu seu corpão sensacional usando um biquíni, em cliques que flagraram ela curtindo o momento de descanso na praia de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, tomando uma boa água de coco para se refrescar no calor carioca.

“Como ser carioca em uma foto”, brincou a influenciadora e modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. As fotos, tiradas por um paparazzi, flagraram o momento de descanso da musa, que aproveitou para republicar os cliques em seu próprio perfil.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza escultural da influenciadora digital. “Tropeça e cai na minha vida”, brincou um seguidor apaixonado. “Não faz assim”, pediu um outro. “Maravilhosa”, exaltou uma terceira internauta.

Veja a publicação da influenciadora e modelo Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e treinador Renato Gaúcho: