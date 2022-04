De biquíni, Carol Castro surge coladinha com o novo namorado

Atriz Carol Castro publica nova foto em clima de romance com o namorado, o produtor Marcos Rohrig, após assumir namoro

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 17h47

O amor está no ar! A atriz Carol Castro (38) está radiante após assumir o novo relacionamento.

Nas redes sociais, a famosa compartilhou nova foto com o amado, na sexta-feira, 29.

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um clique em que aparece em clima de romance com o produtor Marcos Rohrig (36). No maior chamego, ela surgiu de costas, de biquíni, e posou agarradinha com o namorado durante passeio de barco. Os dois estão curtindo viagem juntinhos em comemoração ao primeiro mês de relacionamento.

Na legenda, Carol Castro usou apenas um emoji de coração azul.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Que lindos!", "Você merece ser feliz!!!", "Felicidades!", "O ship de milhões", "Vai ser feliz mulher!! A vida passa muito rápido!!", disseram alguns internautas.

Carol Castro exibe corpaço durante viagem ao Caribe

Recentemente, Carol Castro deixou os seguidores babando ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem pelo Caribe. De biquíni, ela surgiu renovando o bronzeado em um passeio de barco pelo mar paradísico. Ela encantou ao mostrar seu corpão real, sem retoques e sem edições. "Caribe, baby! A despedida de Cartagena, foi linda assim! Quanta gente maravilhosa junta! Muitos encontros e reencontros… Foi demais! Obrigada, papai do céu por esse dia mágico. Agora, seguimos na reta final das filmagens", disse após gravações de novo trabalho.

Confira a foto de Carol Castro em clima de romance com o novo namorado: