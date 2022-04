Carol Castro assume namoro com produtor em post romântico

Atriz Carol Castro assumiu o romance e celebrou um mês de seu relacionamento com o produtor Marcos Rohrig ao postar fotos românticas

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 08h03

A atriz Carol Castro (38) está vivendo um novo amor!

Na madrugada desta quinta-feira, 28, a artista assumiu o relacionamento com o produtor Marcos Rohrig (36).

Em seu feed no Instagram, a gata compartilhou sequência de registros com o amado ao celebrar um mês de romance. Os dois trocaram declarações na web.

"Primeiro", escreveu Carol Castro na legenda da publicação, com emojis de coração.

"Ai gente", disse Aline Campos nos comentários. "Felicidades Casal! Sorrir e ser Feliz sempre!!!", desejou uma seguidora. "Que vibe maravilhosa. Amei o vídeo: da trilha à vista!", destacou outra. "Você merece amar e ser muito amada! Um ser humano extraordinário! Milhões de felicidades!", ressaltou uma terceira.

Marcos também publicou o vídeo em que Carol aparece dirigindo e declarou: "Um mês". A atriz fez questão de responder à postagem. "Ai, ai", disse ela, seguido de emoji de coração.

Rohrig é conhecido pelos trabalhos em séries como Mulher de Fases, Vida de República e Doce de Mãe.

Vale lembrar que Carol estava solteira desde dezembro do ano passado, após o término do namoro de 2 anos com o ator Bruno Cabrerizo (42). "Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Carol e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou", dizia comunicado.

Carol é mãe de Nina, de 4 anos, com o violinista Felipe Prazeres.

Carol Castro ostenta corpão sarado de biquíni

Recentemente, Carol Castro deixou a web babando ao postar série de fotos de viagem ao Caribe. A famosa surgiu de biquíni renovando o bronzeado em passeio de barco pelo mar e exibiu suas curvas perfeitas. "Caribe, baby! A despedida de Cartagena, foi linda assim! Quanta gente maravilhosa junta! Muitos encontros e reencontros… Foi demais!", detalhou ela

Confira a publicação de Carol Castro com o novo amor:

