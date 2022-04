No Caribe, Carol Castro ostenta corpão sarado só de biquíni em praia paradisíaca: ''Foi demais''

Aos 38 anos, atriz Carol Castro ostenta corpão sarado em cliques sem edição e inspira web

Redação Publicado em 02/04/2022, às 12h25

A atriz Carol Castro (38) deixou a web apaixonada compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem pelo Caribe.

Discreta, a artista apareceu de biquíni, renovando o bronzeado em um passeio de barco pelo mar paradísico do continente e inspirou seus admiradores ao mostrar seu corpão real, sem retoques e sem edições.

Nas fotos, a mamãe de Nina, de 5 anos, aparece usando um modelo branco fininho e deixou em evidência seu corpão.

"Caribe, baby! A despedida de Cartagena, foi linda assim! Quanta gente maravilhosa junta! Muitos encontros e reencontros… Foi demais!", detalhou ela. "Obrigada, papai do céu por esse dia mágico. Agora, seguimos na reta final das filmagens", declarou ela ao exaltar os dias de descanso após as gravações do seu novo trabalho.

Pelos comentários, é claro, não faltaram elogios por parte dos fãs. “Cada dia mais linda!”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Linda demais”, brincou mais um.

