Ana Clara mostra cintura fina e corpo delineado ao revelar marquinha do bronze; veja

Ana Clara renovou o bronzeado no Rio de Janeiro e compartilhou momento com os seguidores na rede social

Ana Clara aproveitou a segunda-feira (18) de calor no Rio de Janeiro e foi à praia, onde colocou o bronze em dia e exibiu a marquinha de biquíni. Por lá, a apresentadora se refrescou com um mate e não abriu mão do biscoito de polvilho Globo, tradicional da Cidade Maravilhosa, guardado dentro de sua bolsa.

"Eita como é carioca! (Amigos paulistas, o vídeo é só pra irritar meu namorado pelo WhatsApp, sem ressentimentos, amo vocês)", brincou a ex-BBB legenda da publicação.

O vídeo no qual Ana se refere é o em que provoca o namorado, o advogado paulista Bruno Tumolli: "Bom dia. Como tá aí o Ibirapuera hoje? E aí, já foi andar no Parque do Povo? Deu uma corridinha no Ibira?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara anima seguidores com fotos na praia

Os elogios foram inevitáveis. "Que gata, garota marota", disse Gleici Damasceno. "Gata, me chama", brincou Vivian Amorim. Ivete Sangalo reagiu ao registro com emojis de fogo. Além das famosas, os fãs também exaltaram a beleza de Ana Clara, que exibiu a cintura fina e o corpo delineado enquanto tomava vitamina D.

"Ana Clara malhando e bronzeando na praia. Ao que tudo indica o fim do mundo está próximo! kkk", divertiu-se. "Eita, como é maravilhosa", disparou outro. "Até um dia desses não gostava de praia", relembrou um. "Deusa demais", apontou uma. "Sou do tempo que a Ana odiava ir a praia pegar sol e acordar cedo", acrescentou outra.

Ana Clara adota hábitos saudáveis

Em entrevista recente, Ana Clara relatou que adotou uma rotina de exercícios e aliou a prática à alimentação saudável.

"Esteticamente, eu queria mudar, queria me ver diferente. Isso não aconteceu só pela saúde. Exercício físico e alimentação boa transformam as vidas das pessoas. Consegui depois de muita luta, batalha. Mas deu certo. Mudei meu estilo de vida. Emagreci 13kg com academia, alimentação regrada", detalhou à colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".