De barrigão, Bárbara Evans ajuda a filha em aula de natação: "Não fica sem"

Grávida de gêmeos, a modelo Bárbara Evans decidiu acompanhar a filha, Ayla, em sua primeira aula de natação em meses

Nesta segunda-feira, 24, a modelo Bárbara Evans compartilhou em seus stories alguns momentos da aula de natação de sua primeira filha, Ayla, de dois anos. E a filha de Monique Evans não deixou o barrigão da sua gravidez de gêmeos impedir que ela participasse desse momento com sua filha.

Nos posts, Bárbara dividiu com o público o medo da sua filha de nadar. "Eu tive que entrar na água. [A Ayla] não fica sem a mamãe dela", disse a modelo rindo. Logo em seguida, ela mostrou algumas tentativas da professora de fazer a pequena Ayla pular na piscina.

A menina nadou pela piscina com o auxílio da professora e buscou frutinhas de brinquedo pela água. Mas a mãe sempre esteve por perto, deixando a filha segura e lhe incentivando a fazer todos os exercícios. "Ela não faz natação há uns dois meses, ai ela fica com medo", relatou Bárbara.

Confira fotos da aula de natação de Ayla:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans exibe a barriguinha ao renovar o bronzeado

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao postar alguns registros exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está à espera dos gêmeos Antônio e Álvaro, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nas fotos postadas nos Stories do Instagram, a artista, que também é mãe de Ayla, de um ano, aparece mostrando a barriga enquanto tomava sol, usando um biquíni verde sem alças. Depois ela surgiu em frente ao espelho. "Tomar um solzinho de leve", disse ela.

Em outra postagem, Bárbara mostrou um aplicativo do guia do tamanha da sua barriga. Ela está com 16 semanas de gestação, o que significa que os bebês estão do tamanho de um abacate. A mamãe ainda contou o peso dos herdeiros: Antônio com 151g e Álvaro com 149g. "O peso deles está excelente", escreveu a loira.

Clique aqui para conferir as fotos!