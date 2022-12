De barriga toda de fora, Simony surge radiante ao apostar em look ousado: “Uau!”

Recuperada, a cantora Simony deixou os fãs admirados ao eleger um conjunto decotado

Ano novo, vida nova! Na última sexta-feira, 30, a cantora Simony (46) deixou os fãs boquiabertos ao surgir deslumbrante em um novo clique compartilhado em sua rede social.

A artista viveu momentos muito desafiadores após descobrir um câncer no intestino em agosto deste ano. Já recuperada, ela provou que tudo é possível ao aparecer radiante em uma nova postagem feita em seu Instagram. “2022 ficando pra trás. Que ano em!!! Eu tô aqui forte e grata”, refletiu na legenda do registro.

Deslumbrante, Simony apareceu usando um conjunto prateado nada básico, composto por um cropped decotado e chamou a atenção por toda sua beleza ao surgir com os cabelos longos.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a musa. "Lindaaaaaaaaaaa, feliz 2023 meu amor, minha inspiração de FORÇA", disseram. "Forte, grata, linda e ILUMINADA!",“Feliz Ano Novo com muita saúde e amor te amo e fã pra sempre”, admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Simony encerrou as sessões de radioterapia contra o câncer no intestino há poucos dias e está feliz com o resultado do tratamento.

VEJA O LOOK DE SIMONY:

Simony faz selfie ao lutar contra o câncer

Recentemente, a cantora Simony deu um exemplo de superação ao enfrentar o tratamento contra o câncer no intestino nos últimos meses.

Ao terminar as sessões de radioterapia, a artista exibiu uma selfie sem peruca ou turbante e mostrou que seus cabelos caíram durante o tratamento, que também teve sessões de quimioterapia.