Danilo Vieira diz que escondeu segredo de Susana Naspolini: ''Gostava de ter coisas em comum''

O repórter Danilo Vieira, da Globo, usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem a também jornalista Susana Naspolini.

Susana faleceu na terça-feira, 25, aos 49 anos de idade, após batalha contra seu quinto câncer. Ela estava internada há uma semana por conta da doença em fase de metástase no osso da bacia.

Em seu perfil no Instagram, Danilo contou que ele e Susana moravam no mesmo bairro e criaram uma relação de amizade. No relato, o repórter disse que chegou a esconder da amiga que havia se mudado para outro local.

"'Bom dia, vizinha!!! Como é que você tá, vizinha?! Tudo bem?! E aquele posto de gasolina fechado há 2 anos, vizinha?! Podiam ter deixado pelo menos a padaria, né?!'. Um dia eu descobri que a Susana morava pertinho do prédio pra onde eu tinha acabado de me mudar. Desde então, a gente só falava do bairro, sempre nos tratando por 'vizinhos'", começou escrevendo.

"A gente morava no mesmo bairro, trabalhava no mesmo trabalho, e mesmo com toda essa proximidade eu nunca consegui entender, nunca consegui decifrar a Susana. De onde vinha aquela alegria tamanha?? Susana tinha um brilho na existência. Na tela da TV, ela brilhou sendo exatamente o que era: uma pessoa amorosa, fraterna, humana!!", acrescentou.

Ao finalizar, Danilo ele admitiu que já não estava morando no mesmo bairro que Susana. "Vizinha, a verdade é que eu to morando em outro bairro faz tempo, mas não te contei porque queria que você continuasse me chamando de vizinho, gostava de ter coisas em comum com você. Agora, vieram me contar que foi você quem se mudou. Que saudade você vai deixar, vizinha! O nosso trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, essa enorme vizinhança que você desbravou como ninguém, vão sentir muito a sua falta…"

Confira a homenagem de Danilo Vieira para Susana Naspolini:

Filha de Susana Naspolini se despede da mãe

A jovem Julia Naspolini, filha da jornalista Susana Naspolini, emocionou a web com uma publicação após a morte de sua mãe na terça-feira, 25. Nas redes sociais, Julia foi quem deu a triste notícia aos seguidores da mãe. Ela já tinha pedido orações para Susana após o agravamento da doença. A jovem já perdeu o pai, o também jornalista Maurício Torres, que morreu em 2014 após um quadro infeccioso.

"Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", escreveu Julia na publicação no feed de Susana, se despedindo da mãe ao postar uma foto em que aparecem coladinhas.

