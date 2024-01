Danielle Winits se declara após rumores sobre André Gonçalves: ‘Nosso tempo’

Danielle Winits declara seu amor por André Gonçalves em vídeo romântico; casal enfrenta rumores de isolamento após 'A Fazenda'

A atriz Danielle Winits usou as redes sociais nesta quinta-feira, 04, para declarar seu amor pelo marido, o ator André Gonçalves. Em meio a rumores de que o ex-peão teria se isolado dos outros participantes do reality show após o término de 'A Fazenda 15', a loira fez uma declaração apaixonada para seu grande campeão.

Em seu perfil oficial do Instagram, Danielle compartilhou um vídeo de uma viagem antiga a Paris, na França, onde o casal aparece em clima de romance com a Torre Eiffel ao fundo. Na legenda, a artista refletiu sobre o período em que esteve separada do marido, após o breve término do casamento em agosto do ano passado.

“Para lembrar que o nosso tempo fez tudo ficar infinito”, disse a loira, que retomou o casamento depois que ele deixou o reality show da Record como segundo colocado no final do ano passado. Agora, os atores curtem a reconciliação de forma discreta e "isolada”’, conforme alguns admiradores apontaram. Isso porque o ator preferiu não fazer muitas aparições ao lado de seus antigos aliados do reality.

Segundo informações da colunista Mariana Morais, do 'Correio Brasiliense', a responsável pelo afastamento do ator é sua esposa, Danielle, que não teria se conformado com a derrota do marido A global acredita que ele só não venceu o programa porque o fã-clube de Rachel Sheherazade, sua aliada no jogo, preferiu escolher outra campeã, Jaquelline Grohalski.

Por isso, a atriz estaria revoltada e teria tentado evitar o contato do marido com outros peões. Apesar do isolamento chamar atenção, os seguidores continuam apoiando o casal, que recebeu muitos elogios nos comentários da publicação: “Que Deus continue protegendo vocês de toda maldade”, disse uma admiradora. “Não deixe isso acabar nunca! Vocês são mais fortes juntos!”, escreveu outra.

Danielle Winits e André Gonçalves passaram fim de ano juntos:

Danielle Winits e André Gonçalves estão passando coladinhos desde que o ator deixou o reality rural! Depois de mostrar que passaram o Natal juntinhos, a atriz contou que passou o fim de ano ao lado do marido. Na terça-feira, 27, ela publicou fotos do ator em sua casa ao lado de seu filho mais novo, Guy Faro, de 12 anos; confira o momento em família.