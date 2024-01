Fim do mistério! Por que André Gonçalves está isolado após a 'A Fazenda'?

Por que André Gonçalves está isolado após a 'A Fazenda'? Mistério foi revelado após novas informações

Quem assistiu ao reality A Fazenda deve ter estranhado o que está rolando após o fim da competição. É que o ator André Gonçalves tem se isolado e pouco apareceu com seus aliados após o fim da atração.

Segundo informações da colunista Mariana Morais, do 'Correio Brasiliense' , a responsável pelo afastamento é a atriz Danielle Winits, que reatou com o ator após o fim do programa.

Isso porque a global acredita que ele só não venceu o programa porque o fã-clube de Rachel Sheherazade, sua aliada no jogo, preferiu escolher outra campeã, Jaquelline Grohalski. Por isso, ela estaria revoltada e teria tentado evitar o contato do marido com outros peões.

Além de tentar mantê-lo fora dos holofotes, a atriz tem mandado indiretas nas redes sociais. Ela não engoliu a derrota e tem certeza de que quem merecia vencer o prêmio milionário é o galã. Será?

Ainda nas últimas semanas, Danielle Winits celebrou seus 50 anos e refletiu sobre a nova idade em um post na web. "O melhor da festa é esperar por ela. Imersa em gratidão à todos que me cercam e me transformam! Meio século de uma vida pautada por tantas memórias que habitam nas profundezas do meu coração! Que venham mais 50 anos… de saúde, amor, emoção, evolução e revolução! Vem comigo?!? Te encontro pelo caminho!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

A atriz Danielle Winits se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com o ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda. Após enviar um vídeo apoiando o peão no programa, ela explicou sua decisão.

“É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)”, disse ao O Programa de Todos os Programas.