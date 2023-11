Danielle Winits revela saudade de André Gonçalves: 'Abraçamos de longe'

Com André Gonçalves na Fazenda, Danielle Winits revela falta que sente do ex-marido

A atriz Danielle Winits mostrou mais uma vez que ainda tem sentimentos pelo ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda 15. Torcendo por ele, a loira fez mais um post sobre o ex-esposo em sua rede social.

Com uma foto dele ao lado do filho dela, Guy Faro, a artista falou sobre a saudade que sente do ator, com quem ficou casada por sete anos e anunciou o fim do relacionamento em agosto, semanas antes dele revelar que participaria do reality show.

"É que me fortalece dividir com vcs detalhes que guardo... Por acaso acordei muito cedo com barulho forte de sopro de vento. Entrou pela janela sem pedir consentimento. Porque trazia com ele essa vida. Aqui tão de dentro. De quando eu revisito esse tanto de sentimento... que momento! Cuido por nós desse laço 100%. Te abraçamos de longe, mas não me contento. O infinito se constrói a passo lento…

Resposta de Deus. Senhor de todo tempo", refletiu ela na legenda.

Ainda nas últimas semanas, Danielle Winits compartilhou uma homenagem para André Gonçalves. Na ocasião, ela falou sobre ser mãe solo de Guy e ter tido o apoio do ex-marido.

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.