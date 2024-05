Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe em show

Ao lado da família, apresentadora Daniela Albuquerque faz presença no show de Andrea Bocelli com participação especial de Sandy; veja as fotos

A apresentadora Daniela Abuquerque e seu marido Amilcare, um dos donos da RedeTV!, marcaram presença com a família no show de Andrea Bocelli com participação especial da cantora Sandy no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 25.

A rara aparição da família chamou a atenção, isso porque, a comandante do Sensacional surgiu ao lado do esposo, das duas filhas, Alice e Antonella, e de sua mãe, Eunice Albuquerque. Todos muito elegantes posaram para os cliques no local.

Daniela Albuquerque então roubou a cena com um look todo preto, salto alto e batom vermelho nos lábios. A mãe dela também foi com a roupa na mesma cor. Já as meninas foram com roupas mais despojadas e esbanjaram todo seu charme na rara aparição em público. A mais nova foi com peças em rosa e a mais velha com um casaco branco.

No último mês, a famosa celebrou o aniversário de 12 anos de sua primogênita com uma festa luxuosa em sua mansão. Os detalhes do evento e o looks delas para o momento chamou a atenção de todos.

Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a modelo é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Veja as fotos de Daniela Albuquerque e família em show:

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

Sandy elege look sóbrio para cantar com Andrea Bocelli

A cantora Sandy mostrou todo seu talento com muita elegância ao eleger um look todo preto para se apresentar ao lado do tenor italiano Andrea Bocelli. Em comemoração aos 30 anos de carreira dele, a famosa participou do evento em grande estilo neste sábado, 25, no Allianz Parque, em São Paulo.

Para o momento marcante, a irmã de Junior apostou em uma roupa sóbria, mas com um toque rendando, o que deu todo um ar clássico e muito chique. Sandy então brilhou no momento com um vestido preto e meia calça. Veja fotos do look dela no palco aqui.