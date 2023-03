Daniel Alves está recluso em sua cela após pedido de divórcio de Joana Sanz

Segundo a TV Espanhola, Daniel Alves se isolou e não sai mais de sua cela: 'abatido e nervoso'

Daniel Alves (39), preso na Espanha acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, ficou "completamente abatido e nervoso" depois de descobrir que a mulher, a modelo Joana Sanz (29) anunciou o fim do casamento.

Segundo o telejornal Quatro por Dia, o jogador deixou inclusive de interagir com os outros detentos e quase não sai mais de sua cela.

O casal estava junto desde 2015 e se casaram em 2017, após dois anos de namoro. Após a prisão dele, a modelo visitou o brasileiro duas vezes. A segunda visita teria sido no último domingo, 12 e Joana teria deixado o local com o rosto sério.

Na quarta-feira, 15, Joana publicou fotos de uma carta escrita à mão, em espanhol, comunicando o fim da união:"Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja porque for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos", começou a modelo.

"A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de 'por quê'? sem respostas. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento...", declarou.

“Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o máximo respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida", completou.