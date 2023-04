Dania Mendez teria conversado com a Globo para fazer nova participação no BBB

Após ganhar muitos seguidores brasileiros em sua passagem pelo BBB 23, Dania Mendez deve retornar ao país este mês

Após a passagem conturbada pelo Brasil, parece que Dania Mendez voltará para o país ainda neste mês e passará uma temporada em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As informações são dos colunistas Fefito e Lucas Pasin, do Uol, mas a própria influenciadora já havia dito em uma live que com o sucesso que fez no Brasil, estava acertando o retorno e alguns projetos.

A mexicana, que passou pelo BBB 23 como intercambista, trocando de lugar com Key Alves, teria até mostrado interesse em conversar com a Globo para uma nova participação. No entanto, ainda segundo os colunistas, a diretoria não gostaria de relembrar a polêmica envolvendo a importunação sexual de Cara de Sapato e MC Guimê, então isso não deve acontecer. Vale lembrar que os dois foram eliminados do reality show e ainda respondem judicialmente sobre a acusação.

Após a entrada no BBB, ela ganhou o coração de muitos brasileiros e quer lucrar com a nova influência, aparecendo em eventos e publicidades. No Twitter, a participante do 'La Casa de Los Famosos' afirmou: "Sou metade mexicana e metade brasileira. É o que dizem meu coração e minhas estatísticas".

Veja live de Dania Mendez: