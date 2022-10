Daiana Garbin se emociona ao falar do câncer da filha, Lua, em evento

A jornalista Daiana Garbin foi mestre de cerimônias em jantar de gala do GRAAC e não segurou a emoção ao falar da filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 14h11

Daiana Garbin (40) marcou presença como mestre de cerimônia do jantar de gala do Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e se emocionou ao falar do câncer da filha, Lua, fruto do relacionamento com Tiago Leifert (42).

A escritora lembrou que a herdeira tem retinoblastoma, um câncer raro nos olhos, e reforçou a importância do diagnóstico precoce.

Recentemente, o tratamento de Lua completou um ano e os pais, Daiana e Tiago, promoveram um evento para a conscientização do câncer ocular.

Os artistas criaram um evento de conscientização sobre o Retinoblastoma em várias cidades do país, o 'De Olho nos Olhinhos', que visa ajudar outras família a terem um diagnóstico precoce do câncer que afeta principalmente crianças.

Fotos: Leo Franco/Agnews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!