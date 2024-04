Dado Dolabella esteve com Wanessa na festa de Yasmin Brunet? Saiba a verdade

Yasmin Brunet organizou festa para ex-participantes do BBB na última quarta-feira, 16; a cantora Wanessa foi uma das convidadas

A festa organizada por Yasmin Brunet (35) para os ex-participantes do BBB 24 segue dando o que falar. Na manhã desta sexta-feira, 19, surgiram rumores de que Wanessa (41) teria ido ao evento acompanhada do então ex-namorado, Dado Dolabella (43).

Segundo apuração da CARAS Brasil, o ator realmente esteve no evento ao lado da cantora. Ainda de acordo com fontes que estiveram no evento, Dado não ingeriu bebidas alcóolicas, Wanessa estava feliz e os dois dançaram juntos e se divertiram ao longo da noite . Apesar disso, eles teriam pedido para não serem registrados juntos.

O casal de artistas não fazia aparições juntos desde que a cantora foi expulsa do BBB, após ser acusada de uma agressão contra Davi (21), campeão da temporada. Wanessa entrou namorando o ator no reality e, após deixar a casa mais vigiada do Brasil, anunciou a separação.

Apelidada de "after secreto", a festa de Brunet aconteceu no Espaço Barra, casa de eventos localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A organização do evento foi feita em menos de um dia pela empresa Weeventos, e contou uma estrutura para cerca de 120 convidados.

Além de buffets de massa e comida vegana, bebidas alcóolicas e uma decoração pensada pela modelo, os convidados também puderam curtir a noite ao som de muito funk, trap e rap. Nomes como DJ Braga, Dj Kelve e Trio Locco Squad fizeram apresentações e animaram a pista de dança.

A lista de presentes contava com os ex-BBBs Rodriguinho e sua esposa, Bruna Amaral, Wanessa Camargo, Mc Binn, Leidy Elin, Raquele, Nizam, Lucas Buda, Giovanna, Lucas Luigi, Deniziane, Thalyta, Marcus Vinicius, Pitel e outros.

Brunet também convidou alguns nomes do meio artístico como o ator Marcello Melo Jr., a cantora Pocah, MC Daniel, com quem já despertou rumores de estar vivendo um affair antes de entrar no reality, e o DJ Tucho.

