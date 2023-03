Cursando Direito, Jojo Todynho diverte ao revelar em qual área pretende atuar

Após separação de Lucas Souza, Jojo Todynho diz que vai ser 'especialista em divórcio' depois de iniciar faculdade de Direito

A cantora Jojo Todynho (26) está animadíssima com a vida profissional após dar início a faculdade de Direito no Rio de Janeiro!

Nesta quarta-feira, 08, em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou com seus seguidores a área que quer se especializar. Celebrando o Dia Internacional das Mulheres, a vencedora da 12ª edição de A Fazenda, da Record TV, até brincou com o nome de seu escritório de advocacia.

"Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios", escreveu Jojo Todynho no registro. Na legenda da publicação, ela ainda completou: "Em breve. Feliz Dia da Mulher!"

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o post, já que Jojo se separou recentemente do militar Lucas Souza após poucos meses de casamento. Na web, os dois trocaram farpas depois dele dizer que apanhava e que foi traído pela ex-mulher.

"Aaaaa não kkkkkkkkkkkkkkk tô passando mal kkkkkkkk", disse Camilla de Lucas. "Amei", falou Raissa Barbosa. "Hahaha o orgulho da Viola Davis", disse um. "Eu amo o humor dessa MULHER", exaltou outra. "A montagem de milhões", brincou mais uma.

Na segunda-feira, 06, Jojo ficou decepcionada com seu primeiro dia de aula. Ela acabou tendo uma surpresa ao chegar no local. "Está tendo um evento dos veteranos com os novatos, para conhecer a faculdade, esse negócio de trote não é pra mim, se vir pintar minha cara, minha blusa, eu pau quebra. Eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira. Nem gastei o look. Faculdade aqui, do ladinho de casa", disse.

Confira o post de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho resgata filhote de cachorro e diz que não vai devolver

A cantora Jojo Todynho resgatou um filhote de Pitbull e contou a saga nas redes sociais. Segundo ela, o animal estava muito maltratado. "Semana passada, resgatamos um pitbull e levamos para a creche onde ele vai fazer a socialização e treinamento dele, Já passou pela veterinária, vai ter que vacinar ele todo, estava cheio de carrapato e dermatite", lamentou, dizendo que ele era super dócil.

"Ontem apareceu um suposto dono falando que 'o cracudo roubou meu cachorro', vou te falar uma coisa, o cachorro não é mais seu, o cachorro é meu, irmão, porque vou cuidar dele e tratar ele bem, rala!", disse.

