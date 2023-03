Jojo Todynho tem decepção no primeiro dia de aula na faculdade de direito

Cantora Jojo Todynho teve de voltar para casa logo após chegar na faculdade de direito

A funkeira Jojo Todynho vem compartilhando sua nova face: a de estudante. Animada ao começar a faculdade de Direito, a cantora contou que o primeiro dia acabou não sendo o que ela esperava.

A ex de Lucas Souza começou fazendo stories, mostrando a roupa que iria usar e o material que colocou na mochila de rodinhas para seu primeiro dia de universidade, na última segunda-feira, 6.

Os cadernos tinham desenhos do Lilo & Stitch."Primeiro, tô levando meu Vade Mecum e mandei fazer meus cadernos personalizados. Tô levando iPad, minha lancheira e minha garrafinha", mostrou usando uma blusa branca cropped e uma calça jeans. Nos cabelos, um rabo de cavalo.

Ela ainda avisou aos futuros colegas de classe que não sorriria muito, pois "não é o Coringa" e pediu que eles devolvessem seu material caso pegassem emprestado.

No entanto, ela acabou tendo uma surpresa ao chegar no local."Está tendo um evento dos veteranos com os novatos, para conhecer a faculdade, esse negócio de trote não é pra mim, se vir pintar minha cara, minha blusa, eu pau quebra. Eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira. Nem gastei o look. Faculdade aqui, do ladinho de casa", viu o lado bom.

Ela chegou a fazer uma festa com as amigas para comemorar o novo projeto e está empenhada em começar os estudos.

Confira o vídeo de Jojo Todynho se arrumando: