Cunhada de Nahim revela ataques após morte do cantor

Cunhada de Nahim, a repórter Lisa Gomes revela que foi vítima de transfobia após a morte do cantor: ‘Duvidam da nossa relação’

A repórter Lisa Gomes, que trabalha no TV Fama, da RedeTV!, surpreendeu ao contar que foi vítima de transfobia e ataques nas redes sociais após a morte do cantor Nahim. Ela é cunhada dele porque é casada com o irmão de consideração de Nahim. Agora, ela rebateu os comentários maldosos ao defender sua relação de família com o cantor falecido.

"Em meio a dor e sofrimento ainda tem pessoas que duvidam da nossa relação. Triste ler alguns comentários acabando com nossa história com Nahim. 'Mentirosos, nunca foram parentes do Nahim', 'Não sabia que Nahim tinha uma cunhada traveco', 'Querem biscoito' e por por aí vai… Nossa relação era de verdade, Paulo sempre foi o irmão que Nahim nunca teve e eu a cunhada, amiga e irmã que chegou pra completar a família. Qual o significado de irmandade? Simples, AMOR. Era simplesmente isso que sentíamos pelo Nahim e ele se sentia acolhido", disse ela.

E completou: "Paulo e eu colecionamos histórias lindas, ruins e mais obscuras sobre o Nahim e ninguém nunca saberá, porque temos uma promessa de irmandade e respeito por esse homem que mudou a nossa vida e de tantas outras pessoas. Parem por favor!!! Estamos sofrendo demais pra ter que ainda lidar com haters. Chega!!! Gente ruim, mal-amada! Te amamos, Nahim".

Lisa Gomes falou sobre a morte de Nahim

Em uma entrevista, a repórter Lisa Gomes falou sobre a investigação da causa da morte do cantor Nahim. Ele foi encontrado sem vida na quinta-feira, 14, em sua casa. A polícia ainda analisa as hipóteses do falecimento, mas sabe-se que ele caiu de uma escada e teve traumatismo craniano.

“Eu tenho a impressão de que ele deve ter tido um infarto e caído. Conversamos com o médico legista, e a única coisa que posso falar é que o lado direito do rosto dele tinha uma lesão. O celular dele já foi apreendido, e aí vamos descobrir o que aconteceu”, disse ela no programa A Tarde É Sua.