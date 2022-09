Cristiano, da dupla com Zé Neto, surge em clique raro ao lado do pai: "Meu exemplo"

O cantor sertanejo encantou os seguidores ao compartilhar uma foto com o pai e prestar uma linda declaração

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 19h17

Cristiano (34), da dupla com Zé Neto (32), encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado do pai na noite desta sexta-feira, 2.

Em seu perfil no Instagram, o cantor sertanejo compartilhou um clique em que aparece dando um beijo no pai, com seu parceiro de música, e prestou uma linda homenagem para ele, agradecendo por vê-lo com saúde. Além disso, o artista falou sobre a falta que eles sentem de Dona Maria Zenaide, que faleceu há um ano.

"Meu amado pai, como queria preencher o vazio que sei que você carrega, pela partida da nossa rainha. Mas como é bom te ver cheio de saúde e trazendo sua paz e bondade pra mim, pros seus netos! Te amo, você sempre será o meu herói, e exemplo de homem e pai", declarou Cristiano na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram o lindo clique. "Lindos. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que lindo ver esse carinho e amor com seu pai. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Coisa mais linda! Muita saúde, vida longa! Deus abençoe vocês", falou uma terceira.

Confira a foto do cantor Cristiano com o pai:

