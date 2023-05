Confira quais são os casais de famosos que abriram o jogo sobre brigas na relação

Os motivos para as brigas das celebridades vão desde trocas de mensagens até atrasos na rotina

Algumas brigas podem fazer parte de qualquer relacionamento amoroso, e nem mesmo os famosos escapam de desentendimentos em seus romances. Desde trocas de mensagens até atrasos na rotina, os motivos para um dos apaixonados se irritar na relação existem por trás das imagens de amor das celebridades. Confira quais são os casais de famosos que já abriram o jogo sobre brigas na relação.

VIRGINIA FONSECA E ZÉ FELIPE

Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25), que estão juntos há quase três anos, compartilham uma história de amor. Apesar disso, os dois também tem suas brigas de casal. De acordo com o cantor em entrevista ao portal Metrópoles, sua amada costuma se irritar quando ele implica com ela: "Eu irrito ela, fico cutucando, enchendo o saco, perguntando demais, aí eu acabo irritando ela".

ROBERTO JUSTUS E ANA PAULA SIEBERT

Casados há oito anos, Roberto Justus (68) e Ana Paula Siebert (35) também se irritam com detalhes na rotina do casamento."Ela não gosta que eu seja bravo com ela. Ela fica irritada com algumas coisas. Às vezes em uma discussão boba ela fica irritada. E assim, ela é atrasada e eu sou muito pontual. Se eu marcar com ela, preciso mentir porque se eu diser que tem um jantar às oito, ela fica pronta oito e meia", contou o publicitário em uma entrevista. "E aí tem um desgaste, porque ela odeia quando eu fico 'Paula, vamos'. O maior desgaste é esse, eu fico louco com os atrasos dela", revelou sobre sua quinta esposa.

MAIARA E FERNANDO ZOR

A cantora Maiara (35) e seu namorado Fernando Zor (39) já ganharam fama pelas brigas na relação. Em março deste ano, os dois reataram o namoro depois de dez términos. Dentre um dos motivos para as brigas do casal, está a reciprocidade do carinho, ou sua falta, nas trocas de mensagens da relação. "Ela me mandou um 'te amo' e eu estava aqui rápido e mandei coração. Daí foi o suficiente para a guerra começar. 'Como assim quando falo eu te amo, você manda coração?'. Daí eu falei, 'Ué, o coração é a mesma coisa'. E ela: 'Eu falei te amo e você não falou de volta'. E eu mandei outro coração. Aí se irritou mesmo. Tinha tomado uma cachaça com a Marília e Maraisa", contou o namorado de Maraisa em uma live no Instagram.