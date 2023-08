Como ela é linda! Sérgio Mallandro é clicado com a namorada em passeio no shopping

Sérgio Mallandro é clicado com a namorada em passeio no shopping; os dois fizeram compras neste domingo

O apresentador Sérgio Mallandro encantou os fãs ao ser clicado na noite deste domingo, 27, fazendo compras ao lado da namorada, Danielly Borges. Em um momento raríssimo, os dois foram ao shopping e renovaram o guarda-roupa.

Em flagras registrados pelos fotógrafos, os dois surgem animados ao caminhar pelos corredores repletos de sacolas. A musa usava bota, casaco e tricô para se proteger do frio. Simpática, ela não se incomodou ao perceber que era fotografada. De mãos dadas com o namorado, ela sorriu.

Sérgio Mallandro assumiu o romance em 2022, três anos após terminar o namoro com outra loira, a mineira Fernanda Vianna, de 35 anos. Agora, ele vive um novo e tranquilo amor com a gata que também é bem humorada como o amado.

Em fevereiro, o apresentador passou por uma cirurgia no quadril, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O apresentador fez uma artroplastia. O procedimento substitui a articulação por implantes para aliviar dores causadas pela osteoartrite avançada, um desgaste da cartilagem articular.

"Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jítsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso", disse ele.

Sérgio Mallandro conta que ficou sem reação ao ganhar presente de R$70 mil de Faustão

Sérgio Mallandro relembrou a parceria que fez com Fausto Silva (72), no filme Inspetor Faustão e o Mallandro, onde cantavam juntos o Rap do Ovo, música que foi um dos grandes sucessos da época. Ao falar um pouco sobre a relação com o astro do Domingão do Faustão, ele fez uma revelação impactante.

Durante os anos de amizade, o apresentador global chegou a dar um presente avaliado em R$70 mil reais para Mallandro. O relógio é de uma das marcas mais renomadas no ramo. Quando questionado sobre participações especiais, ele disse que convidou Xuxa Meneghel (59) e a resposta dela foi surpreendente. "Ela falou que topa. A Xuxa é minha irmã", afirmou o humorista. Por fim, Sérgio disse que sente falta de seu tempo no SBT, porém, nos dias de hoje, não teria coragem de fazer as pegadinhas que encenava antigamente.