Com título de galã, Filipe Bragança aponta motivo para estar solteiro: 'Sou chato, meio exigente'

Filipe Bragança, de Elas por Elas e Justiça 2, explica como lida com título de galã e conta por que está solteiro em entrevista à CARAS Brasil

Destaque em Elas por Elas, da TV Globo, Filipe Bragança (23) tem atraído olhares de fãs por toda parte. O ator, que em breve será visto como um vilão na série Justiça 2, também da emissora, contou à CARAS Brasil que está feliz com o reconhecimento do público, e se diverte ao falar sobre os elogios que recebe. O goiano explica como lida com o novo título de galã e conta por que está solteiro. "Sou chato, meio exigente", expõe.

O personagem Giovanni, da novela das 6, elevou Filipe ao posto de galã. Ele explica como lida com o título. "Como lidaria com qualquer personagem. Existe, sim, a imagem do galã e ele existe tanto por parte do público quanto da própria TV Globo, em querer investir em atores como galãs, em atrizes como musas, nos seus mocinhos e mocinhas... mas isso em nada interfere no meu trabalho, porque eu sou ator. Eu posso fazer um galã — e sim, o Giovanni é um galã —, mas também posso fazer um vilão, posso fazer coisas diferentes. É claro que se for para abraçar o galã, eu abraço, assim como faço com Giovanni, o que não diminui o meu trabalho e não muda em nada a forma como eu vou caracterizar aquele personagem", ressalta.

O ator diz que abraça a ideia de ser elogiado. "Se ser o galã envolve também elogios e que o público interaja dessa forma, tudo bem, faz parte. Assim como se eu estiver fazendo um vilão é muito possível que eu seja odiado e as pessoas me xinguem e eu também vou amar. Me divirto com os comentários, mas espero que as pessoas reconheçam também o meu trabalho para além da minha aparência, porque é isso que me interessa", salienta.

Filipe declara que está solteiro porque se considera uma pessoa chata. "São mil coisas que a terapia também ajuda a gente a entender (risos). Mas acho que sou chato, porque sou muito racional e, às vezes, o racional fala mais alto do que o emocional, quando, na verdade, numa relação, é o emocional que deve conduzir, né? O racional faz parte disso, mas é preciso ter equilíbrio, então acho que esse é um problema. E agora minha cabeça está tão voltada ao trabalho, a novela está exigindo tanto de mim que estou com preguiça de sair, de conhecer gente nova, de me dedicar, porque uma relação é um comprometimento com o outro, você precisa estar disponível e eu não sei até que ponto eu estou agora", fala.

"E eu sou chato, sou meio exigente, não sei exatamente o que estou procurando, mas sei que estou solteiro há tanto tempo porque, quando eu encontrar alguém, é realmente porque eu quero ter alguma coisa. Não significa que vou casar com essa pessoa, mas que eu tenha interesse em construir uma relação que não seja só um namoro de três meses", finaliza.