Com inspiração na Disney, DJ Lozanello dá spoiler de show em Barretos: 'Esperança'

Em entrevista à CARAS Brasil, DJ estreante em Barretos relembrou o início da carreira aos 11 anos

Lorenzo Zanello (20), mais conhecido como DJ Lozanello, já realizou alguns sonhos em 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem músico, que se apresentará na Festa do Peão de Barretos na quinta-feira, 24, adianta detalhes do seu show e ainda divide suas inspirações e metas para o futuro.

Lozanello explica que para a composição de seus shows se inspira nos espetáculos da Disney, e que isso não será diferente em sua estreia em Barretos . "Walt Disney criou uma experiência. Meu papel hoje a um longo prazo é fazer as pessoas lembrarem de momentos, sentirem esperança, fé e paz."

Para a apresentação na Festa do Peão de Barretos, o artista afirma estar preparando um set em sua maioria composto por remixes autorais, e dá o spoiler que irá unir funk, pop nacional e internacional, eletrônica e vocais de sertanejo. Lozanello ressalta que fará um show para unir os públicos de diversas idades e ritmos musicais.

Neste ano, Lozanello também subiu ao palco do principal Rodeio de Ribeirão e ainda prepara novos lançamentos musicais para o segundo semestre. Ao lado de Enzo Ferro, ele diz estar planejando um clipe para a música Dejavu, que em breve estará disponível nas plataformas digitais.

Além disso, ele também concilia as apresentações com a faculdade de Administração, para conseguir cuidar melhor de sua carreira. "Hoje o DJ não vive só da música, é preciso entender diversas áreas do mercado, como o marketing e posicionamento."

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE DJ LOZANELLO

Nascido em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, Lorenzo Zanello começou a se interessar pela música desde cedo. O artista conta que aos 11 anos já fazia cursos de discotecagem básica e que dois anos depois, aos 13, passou a se apresentar em festas de amigos.

"Sempre tive curiosidade pela música, desde aparelhagem de som até as estruturas da festa. Com 11 anos, estava em uma viagem, vi um show do Alok e me encantei". Com 15 anos o músico passou a encarar o que antes era um hobbie como uma profissão, já com contratos assinados e responsabilidades.

Lozanello afirma que seus pais sempre o apoiaram e acompanharam de perto seus trabalhos, tomando cuidado para que sua profissão não fosse confundida com o "curtir" das festas noturnas. Mesmo com menos de 10 anos de carreira, o artista já dividiu palcos com nomes como Dennis DJ, Livinho, Pedro Sampaio e Alok –sua grande inspiração profissional e pessoal.

Hoje, o artista cursa faculdade de Administração e diz estar sempre antenado nas tendências do mercado e nos pedidos dos admiradores. "Sem os fãs a gente não acontece. Temos que nos esforçar para dar o melhor para eles e ouví-los", completa.

Para o futuro, Lozanello divide as metas e sonhos a curto e longo prazo. Ele tem o desejo de alcançar o top 50 das músicas mais ouvidas no Brasil com uma produção própria e também de alcançar uma constância em grandes festivais. "Tenho essa pretensão de me tornar um grande artista, não apenas um DJ."