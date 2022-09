Com foto de infância, Maisa Silva celebra 45 milhões de seguidores nas redes sociais

A atriz Maisa Silva celebrou a conquista de 45 milhões de seguidores em suas redes sociais com uma foto de quando era criança

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 17h28

Na última terça-feira, 20, Maisa Silva (20) comemorou a conquista de 45 milhões de seguidores em seu Instagram.

A atriz compartilhou uma foto de infância em que aparecia com uma chamativa maquiagem rosa, look jeans e cabelos com tranças.

“Bebê +A [Maisa] felizinha passando pra agradecer pelos 45M aqui! Amo vocês”, escreveu a estrela da série “De Volta Aos 15”.

Os fãs da artista adoraram a foto de infância! “Essa deveria ser sua foto de perfil”, opinou um seguidor. E Maisa respondeu: “Eu tava pensando em colocar de perfil do Whatsapp”. Outra fã escreveu: “Amo demais”. “Musa”, elogiou um seguidor.

Mais fotos!

Na semana passada, Maisa também encheu a web de fofura e fez chover elogios ao publicar uma foto de infância como TBT.

A atriz apareceu quando ainda criança na cidade de Andradina, no interior de São Paulo. A pequena Maisa segurava um carneiro em seus braços.