Com ferimentos, Preta Gil comemora a retirada do dreno nesogástrico: "Graças a Deus"

Preta Gil comemora a retirada do dreno nesogástrico; nariz da cantora ficou ferido após o uso

A cantora Preta Gil anunciou nesta quinta-feira, 24, que retirou o dreno que usava no nariz. A artista fazia uso do instrumento para retirar líquido que poderia se acumular após a cirurgia no intestino.

"Tiraram meu dreno nasogástrico", celebrou ela. "Graças a Deus. E agora ela tá me maquiando", disse a artista que está cada dia mais forte e recuperada da cirurgia delicada que ela fez há cerca de cinco dias. Direto da UTI, ela estava sendo maquiada e mostrou o nariz ainda ferido pelo uso do item.

A estrela passou por exames logo após a operação e deu um passo importante rumo à plena recuperação. "O meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo", disse ela recentemente. Na ocasião, Preta Gil ainda disse que não pode ser considerada curada, já que tem um pós-cirúrgico a frente. "A cura ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu esfíncter, ainda vou ficar com a bolsinha durante três meses e depois reverto, porque ela é provisória", contou sobre a bolsa de colostomia que deverá usar por três meses", disse ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

APOIO DA EQUIPE MÉDICA

Nesta quarta-feira, 23, Preta compartilhou vídeos em seus stories do Instagram com suas amigas Malu Barbosa, a drag queen Aretuza Lovi e beauty artist Soraya Rocha. Juntas, elas cuidaram do cabelo da cantora, garantindo que ele fique bem bonito para melhorar sua autoestima.

"Elas cuidam de mim. As melhores enfermeiras do Brasil", disse a artista no vídeo, mostrando suas amigas com secadores na mão e organizando seu quarto no hospital. "[Vai ficar] ainda mais bonita", respondeu Aretuza ao finalizar o cabelo de Preta.