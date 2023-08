Internada, Preta Gil capricha no visual ao se recuperar de cirurgia

Se recuperando de cirurgia, a cantora Preta Gil contou com amigos para se produzir no hospital e capricha no visual

A cantora Preta Gil está internada para a recuperação de uma cirurgia, realizada na última quarta-feira, 16, para a remoção de um tumor no intestino. No entanto, a estadia no hospital não desanimou a filha de Gilberto Gil, que contou com amigos próximos para fazê-la mais feliz durante esse momento delicado.

Nesta quarta-feira, 23, Preta compartilhou vídeos em seus stories do Instagram com suas amigas Malu Barbosa, a drag queen Aretuza Lovi e beauty artist Soraya Rocha. Juntas, elas cuidaram do cabelo da cantora, garantindo que ele fique bem bonito para melhorar sua autoestima.

"Elas cuidam de mim. As melhores enfermeiras do Brasil", disse a artista no vídeo, mostrando suas amigas com secadores na mão e organizando seu quarto no hospital. "[Vai ficar] ainda mais bonita", respondeu Aretuza ao finalizar o cabelo de Preta.

Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil anuncia resultado de exames e emociona fãs

Na última terça-feira, 22, Preta Gil usou seu Instagram para anunciar que deu um passo muito importante rumo à cura. Após realizar uma série de exames, seus médicos não detectaram a presença do câncer no organismo da cantora.

"Meus amores, esperei tanto por esse dia que semana passada me submeti a uma cirurgia para retirar um tumor. Essa cirurgia foi complexa, grande, bem sucedida e tivemos o resultado de exames que eu fiz. Sim, o meu corpo está livre, a cirurgia foi um sucesso, teve remoção total [do câncer]", declarou ela.

A cantora ainda disse que só não é considerado curada, porque o processo de remissão do câncer também engloba sua recuperação clínica da cirurgia. A artista também usará bolsa de colostomia pelos próximos meses.

"Isso significa que o meu corpo está livre, mas a cura é um processo, envolve recuperação. Eu vou ficar com essa bolsinha de colostomia mais três meses. E vou continuar me cuidando, de hábitos saudáveis", avisou ela emocionada.

Preta Gil ainda agradeceu à equipe médica. "Obrigada é a única palavra que tenho agora, obrigada Deus, meus Orixás minhas Santinhas, meus amados médicos", disse ela emocionada direto do hospital no qual ainda se recupera.