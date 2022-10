Com cliques raros em família, Graziella Schmitt comemora aniversário de casamento: "Até o fim da vida juntos"

A atriz Graziella Schmitt algumas fotos em família e se declarou ao comemorar os sete anos de casada com Paulo Leal

Graziella Schmitt (41) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz completou sete anos de casada com o ator Paulo Leal, e compartilhou uma sequência de cliques marcantes para festejar mais um ano com o amado.

Em seu perfil no Instagram, ela recordou cliques raros da família, incluindo algumas do começo do relacionamento, de seu casamento e também das filhas, Constance (3) e Chloé (11 meses), e fez uma linda declaração.

"Hoje é dia de agradecer e agradecer sem fim! 7 anos de casados com o homem mais incrível que já conheci! Esses momentos são um breve recorte de tudo que temos vivido ao longo desses 7 anos de casados (11 juntos!)", começou ela, que em seguida explicou as fotos que escolheu para comemorar o aniversário de casamento.

"Escolhi esses momentos que refletem... 1. Nossa família no último final de semana em Campos de Jordão. 2. A gente dançando no casamento de dois amigos que amamos demais (Pedro e Paulinha Bontorim). 3. Alto da Pedra Bonita. Ensaio pré-casamento em 2015, quando Deus nos abençoou com um mar de nuvens e só conseguíamos ver o Cristo lá de cima! 4. Como Dana e Rafael quando contracenamos juntos, em "O Rico e Lázaro"/2017."

"5. Nascimento da nossa pequena Constance!! 6. Grávidos da Chloé. 7. Na nossa casa lá no Rio/ ano de 2016. 8. Na nossa primeira viagem longa juntos (2012/EUA). 9. Comemorando 8 meses de casados! Heheheh. 10. No dia do nosso casamento."

Por fim, Graziella se declarou para o marido. "Te amo demais, meu amor! Você é o nosso TUDÃO!!! Que venham mais todos os anos até o fim da vida juntos!!!", finalizou ela.

Confira as fotos de Graziella Schmitt com a família:

