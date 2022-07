Grazie Schmitt faz festa luxuosa para o aniversário da primeira filha, Constance

Grazie Schmitt comemora o aniversário de três anos da filha mais velha, Constance, com festa ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 19h06

A atriz Grazie Schmitt comemorou o aniversário de três anos da filha mais velha, Constance, em grande estilo! Ela e o marido, Paulo Leal, reuniram os amigos e familiares em um jardim e capricharam na decoração.

Nas redes sociais, a estrela mostrou as fotos da celebração, que teve várias bexigas coloridas, mesa com doces personalizados e muitas flores. Na legenda, a mamãe coruja se declarou para a filha com uma mensagem carinhosa.

"Ontem celebramos a vida da nossa filha! Constance faz 3 anos amanhã, dia 25/07 e literalmente parece que foi ontem que ela nasceu! Minha pequena Constance, dela fui mãe pela primeira vez! Com ela aprendi a trocar fralda, dar banho em uma recém nascida, acordar de três em três horas na madruga pra dar de mamar, a amamentar, a ficar horas encarando a minha bebê enquanto ela mamava (passávamos muito tempo nos olhando enquanto ela mamava), aprendi a sacrificar com amor muitas das minhas vontades, pois ela ocupou um espaço onde muitas das minhas dessas vontades não tinham mais lugar ( são coisas que ficam sobrando mesmo quando um filho nasce e ressignifica tudo na nossa vida)… Vixi foi tanta coisa que aprendi e aprendo com essa menininha… Tão esperta, carinhosa, dona de uma gargalhada deliciosa… Nossa jóia completa 3 anos amanhã e somos muito gratos pela sua vida!!!

Obrigada, Jesus!!!", disse ela.

Vale lembrar que Grazie e Paulo também são pais de Chloé.

Grazie Schmitt mostra fotos da festa da filha: