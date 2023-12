Cleo curte banho de cachoeira ao lado do marido e enteado: ‘Minha família’

Cleo surpreende seguidores ao dividir registros raros de momento em família com o marido, Leandro D'Lucca, e seu enteado, Gael

A atriz e cantora Cleo encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns registros raros de sua família nesta sexta-feira, 08. Curtindo uma temporada na Costa Rica, a artista aproveitou para se refrescar em um banho de cachoeira na companhia do marido, o empresário Leandro D'Lucca, e seu enteado, Gael, que tem apenas nove anos.

Através do stories do Instagram, Cleo dividiu o registro que foi originalmente publicado por seu amado. Nas imagens, o empresário aparece de costas segurando seu filho no colo, enquanto a artista conversa com o pequeno e contempla a natureza admirando a queda d’água: “Abençoado”, Leandro legendou a publicação em inglês.

Nos comentários, Cleo se declarou para sua família: “Minha fam”, ela usou uma abreviação da palavra. “Te amo bebê”, Leandro se declarou em resposta. A publicação ainda ganhou elogios de amigos e admiradores: “Que lugar lindo”, disse uma admiradora. “Energia de família”, comentou mais uma. “Um paraíso”, comentou uma terceira. "Família linda", disse mais uma.

Vale lembrar que Cleo e Leandro se conheceram em 2017, mas só engataram um relacionamento em 2020, que ficou longe dos holofotes até 2021. Eles oficializaram a união logo em seguida, em julho do mesmo ano, com uma cerimônia intimista em Minas Gerais. Em julho deste ano, eles trocaram as alianças novamente ao lado de uma cachoeira no meio da natureza.

“Mais um momento mágico nas nossas vidas. Reunimos as famílias, louvamos os antepassados e manifestamos o amor, a união e a vida. Axé”, Cleo celebrou seu segundo casamento com o empresário, que contou com a presença de sua mãe, a atriz Gloria Pires, e também de seu padrasto, o músico Orlando Morais, que acompanha a enteada em seus projetos musicais.

Cleo e Leandro D'Lucca tem planos para aumentar família:

Durante sua participação no "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Cleo contou que já sofreu com a pressão para engravidar, mas confirmou que tem planos para ter filhos com o marido, Leandro D'Lucca. Inclusive, a atriz revelou que congelou seus óvulos e que pensa em ter dois filhos, além de ter vontade de adotar.

Vale mencionar também que recentemente, Cleo fez um forte desabafo sobre sua relação com seu pai, o cantor Fábio Jr. A irmã de Fiuk confirmou que os dois tiveram grandes problemas para construir uma relação harmoniosa ao longo dos anos, mas atualmente eles se entendem e seguem respeitando suas individualidades.

“O meu pai é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que eu falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito, mas isso não quer dizer que eu não possa falar sobre as coisas que aconteceram”, Cleo abriu o jogo sobre sua família.