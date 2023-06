Cleo conta com que idade resolveu congelar seus óvulos e revela desejo de ser mãe adotiva

Em participação no podcast de Gio Ewbank e Fe Paes Leme, Cleo falou sobre seus planos em relação a maternidade

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank desta terça-feira, 20. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.

Cleo se declara demissexual após passar um ano em celibato

A artista contou que se aceitou como demissexual após passar um ano em celibato. O assunto surgiu quando a beldade detalhou seu relacionamento com Leandro D’Lucca. Super apaixonada, Cleo contou que antes do casório, eles tiveram um breve romance, mas acabaram se distanciando e ela explorou sua sexualidade após a separação.

“Eu, nas minhas paixonites que fui tendo, fui vivendo, eu sempre lembrava dele, com todos os caras eu lembrava dele. E aí nesses quatro anos fiquei um ano de saco cheio com a vida de solteira, falei ‘não quero mais ninguém”, a morena contou sobre a dificuldade para superar seu atual marido.

Foi então que ela abriu o jogo sobre o perído sem sexo: “Fiquei um ano sem transar, por opção, ficava com pessoas falava daqui não passa, não estava a fim”, ela revelou. Na sequência, Cleo contou que a experiência ajudou a compreender sua sexualidade: "Eu comigo mesma super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual”, disparou.