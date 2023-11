Cleo Pires já fez forte desabafo sobre relação familiar com Fábio Jr; relembre

Cleo Pires viveu anos afastada de Fábio Jr por conta de traumas que carregava do passado

A cantora Cleo Pires voltou a ser assunto na mídia após fazer uma publicação homenageando o pai, Fábio Jr, que completou 70 anos nesta semana. Mas para quem não sabe, a relação entre os dois por muito tempo foi repleta de problemas.

Em setembro deste ano, a artista fez uma série de desabafos sobre a relação entre pai e filha. Na época, Cleo chocou ao revelar no programa Luana É De Lua, de Luana Piovani, que tinha raiva do pai por conta do relacionamento conturbado dele com sua mãe, Gloria Pires.

"Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também", disse. A situação gerou várias críticas à artista, que resolveu vir a público explicar. Segundo a morena, sua família não é perfeita e ela já havia superado traumas do passado envolvendo a relação com seu pai.

“Falei que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo”, declarou.

Leia também: Orlando Morais confessa ser paizão protetor e diz: "Tentei resolver na terapia"

A irmã de Fiuk confirmou que os dois tiveram grandes problemas para construir uma relação harmoniosa, mas atualmente eles se entendem e seguem respeitando suas individualidades.

“O meu pai é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que eu falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito, mas isso não quer dizer que eu não possa falar sobre as coisas que aconteceram. Então, se resolvam na terapia ou qualquer lugar que vocês gostem e parem de me encher o s*co”.