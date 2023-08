Claudio Heinrich faz rara aparição ao lado da esposa. Saiba quem é!

Participante do No Limite 2023, Claudio Heinrich curte noitada ao lado da esposa em rara aparição juntos em público

O ator Claudio Heinrich aproveitou a noite de quinta-feira, 4, para curtir uma noitada ao lado da esposa, a produtora cultural Claudia Colpo. Os dois foram vistos em uma rara aparição juntos em público durante a pré-estreia de Copacabana Palace – O Musical, no Rio de Janeiro.

Sorridentes, eles posaram lado a lado na chegada ao teatro e esbanjaram simpatia. Os dois estão juntos há mais de 23 anos, casados há 9 anos e são pais de Karl, de 6 anos.

Atualmente, o ator está no elenco do reality show No Limite, da Globo. Ele foi eliminado no episódio que foi ao ar na noite de quinta-feira, 4, mas pode ganhar uma nova chance na repescagem, já que os eliminados estão em outro acampamento para esperar a hora do retorno.

Claudio Heinrich não vê seus trabalhos antigos

Eterno galã dos anos 1990, o ator Claudio Heinrich conversou com a CARAS Digital recentemente e contou que não curte ver seus trabalhos antigos, como na época de Uga Uga, da Globo. Ele contou que apenas vê trabalhos mais recentes para procurar erros em sua performance. "Não consigo entrar na viagem da trama e curtir. O que faço é conferir se está no tom certo, mas nunca com a vontade de me entreter. O único que eu consegui assistir como entretenimento foi o filme Didi Quer Ser Criança (2004), com o meu filho."

Longe das novelas há algum tempo, ele não descarta voltar a atuar na TV. "Tem uma adrenalina diferente dos filmes e peças de teatro. A novela não é uma obra fechada. Você tem a oportunidade de crescer, colocar um pouco do seu molho no personagem", explica. Heinrich diz que, além do trabalho como ator, também continua se dedicando ao esporte e atua como professor de jiu-jitsu. E justamente da paixão pelos esportes, surgiu um novo trabalho, seu canal no YouTube. "Pensei que conseguiria deixar meus fãs felizes com o canal no YouTube e também incentivar, de alguma maneira, a praticar esportes. Esse é o grande objetivo. E a longo prazo é mais uma fonte de renda."